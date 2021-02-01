وزير فرنسي: بريطانيا تخاطر كثيرا في برنامج التلقيح ضد كورونا

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، إن بريطانيا خاطرت كثيرا في برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا الذي اتبعته، معتبرا أن الجمهور الفرنسي لن يحتمله.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المملكة المتحدة قد تمكنت من طرح برنامج التطعيم الخاص بها بشكل أكبر بسبب مغادرتها الاتحاد الأوروبي، قال بون: "لا علاقة لهذا الأمر بخروجها من التكتل".

واعتبر أن "البريطانيين في وضع صحي بالغ الخطورة، لذلك هم يخاطرون كثيرا في حملة التطعيم التي يقومون بها.. أنا أتفهم ذلك، لكنهم يخاطرون كثيرا"، مشيرا إلى أن "هناك 42 يوما بين الجرعة الأولى والثانية من اللقاح في بريطانيا، وقد أخبرنا العلماء ألا نفعل ذلك".

وقال: "هم يعتمدون بشكل أساسي على لقاح واحد وهو "أسترا زينيكا"، بينما ألمانيا حذرت من فعالية هذا اللقاح على الأشخاص فوق الـ65 عاما.. لقد استخدمت المملكة المتحدة اللقاح في هذه الفئة العمرية. لذلك أفهم أنهم إذا كانوا في وضع صحي صعب، فإنهم يتحملون مخاطر إضافية، لكنني لا أعتقد أن مواطنينا سيقبلون بهذا الأمر".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن 14% من البالغين في بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، مقارنة بـ3% من السكان في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

المصدر: "الغارديان"