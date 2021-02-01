بكين تدعو أوكرانيا لحماية الحقوق المشروعة للشركات الصينية

أعربت الصين عن أملها في أن تستطيع أوكرانيا حماية الحقوق المشروعة للشركات الصينية والمستثمرين الصينيين، بعدما فرضت كييف عقوبات على شركات وأفراد صينيين شاركوا بشراء شركة أوكرانية.

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وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، "لقد أحطنا علما بتقارير في هذا الشأن"، مضيفا أن الصين تعارض دائما فرض عقوبات أحادية من جانب الحكومات الأجنبية على شركات صينية، وتطلب دائما من شركاتها أن تعمل في الخارج وفقا للقوانين.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صادق منذ أيام على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي بفرض عقوبات لمدة ثلاث سنوات على 4 شركات صينية ومواطن صيني.

المصدر: شينخوا