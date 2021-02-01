واشنطن تنكر علاقتها بالاحتجاجات غير المشروعة في روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا توجد أي علاقة للولايات المتحدة، بالفعاليات الاحتجاجية غير المرخصة، التي جرت في روسيا مؤخرا.

وأضاف الوزير الأمريكي، في مقابلة مع NBC News: "ترتكب الحكومة الروسية، خطأ كبيرا، إذا اعتقدت أن الأمر يتعلق بنا. الأمر ليس كذلك، وهو يكمن في هذه الحكومة، وفي خيبة أمل الشعب الروسي من الفساد والاستبداد".

وتابع الوزير القول: "أعتقد أنه يجب عليهم البحث عن السبب في الداخل، وليس في الخارج".

في وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الروسية، السلطات الأمريكية بوقف التدخل في الشؤون الداخلية الروسية، وجاء ذلك بعد أن غرد بلينكن ظهر الأحد بتوقيت موسكو، وقال إن الولايات المتحدة "تدين استخدام السلطات الروسية المستمر للأساليب القاسية، ضد المحتجين المسالمين والصحفيين للأسبوع الثاني على التوالي".

ودعا الوزير الأمريكي إلى "الإفراج عن المعتقلين".