 المفوضية الأوروبية: الجانب الروسي لم يقدم طلبا لاستخدام "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ستيفان دي كيرسميكر، إن مطور اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ، على تواصل بوكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ولم يقدم طلبا لاستخدامه داخل الاتحاد.

وذكر المتحدث الأوروبي، أن الجانب الروسي، لم يقدم حتى الآن أي طلبات لاستخدام هذا اللقاح بشكل تجاري في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث: "أما بالنسبة للقاح الروسي، فكما تعلمون هناك اتصالات بين مطور هذا اللقاح، ووكالة الأدوية الأوروبية. لكن في هذه المرحلة وبحسب معلوماتي، لا يوجد أي طلب للحصول على إذن لإطلاق هذا اللقاح في سوق الاتحاد الأوروبي".

وأشار دي كيرسماكر، إلى أن المفوضية الأوروبية في استراتيجيتها الخاصة باللقاحات، حددت عددا من المعايير التي يجب أن تلبيها الشركات المنتجة لها من أجل الدخول في مجموعة اللقاحات المرخصة في الاتحاد الأوروبي. ومن بين هذه المعايير، يجب أن تكون لدى هذه الشركات مرافق تصنيع في الاتحاد الأوروبي، من أجل ضمان أسرع إمداد ممكن للمواطنين الأوروبيين باللقاحات.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: "يمكن للشركات التي تعتقد أنها تستطيع تلبية هذا النوع من المعايير، أن تتوجه إلى المفوضية الأوروبية، لمناقشة ما يمكن فعله".

المصدر: إنترفاكس





