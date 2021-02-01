تركيا: القبض على "داعشي" مكلف بتنفيذ اغتيالات

أعلنت السلطات التركية إلقاء القبض على عنصر من تنظيم "داعش" في ولاية يالوفا (غرب)، كان مكلفا بالقيام باغتيالات داخل البلاد، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

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جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الداخلية سليمان صويلو، أوضح فيها أن "إلقاء القبض على الإرهابي جاء نتيجة تعاون بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية"، وهنأ صويلو الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في يالوفا على نجاحهما في إلقاء القبض عليه.

وفي تفاصيل عملية الاعتقال، قامت عناصر الأمن التركية بمداهمات متزامنة في 6 ولايات ضد عناصر تنظيم "داعش".

وتمكنت قوات الأمن من توقيف 14 شخصا، بينهم الشخص المذكور المكلف بعمليات اغتيال في تركيا، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

ولدى التحقيقات الأولية تبين أن الموقوفين شاركوا في فعاليات "داعش" في سوريا والعراق قبل أن ينتقلوا إلى داخل الأراضي التركية.

واتضح من خلال التحقيقات أن من بين الموقوفين 12 شخصا يحملون الجنسية العراقية وواحدا يحمل الجنسية المغربية والآخر تركي.

وعثرت قوات الأمن في منازل الموقوفين خلال المداهمات، على مسدسين وطلقات نارية وجوازات سفر مزورة وأجهزة لطباعة البطاقات الشخصية.

المصدر: الأناضول