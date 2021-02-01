البحرية الأمريكية تنشر فيديو لتحليق مقاتلة روسية قرب مدمرة لها في البحر الأسود

نشرت البحرية الأمريكية على موقع "تويتر" فيديو يظهر تحليق مقاتلة روسية من طراز "سو-24" على ارتفاع منخفض بجوار المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" في البحر الأسود.

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وجاء في تغريدة نشرتها البحرية: "تعمل البحرية الأمريكية بانتظام في البحر الأسود لصالح الناتو والحلفاء والشركاء لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. واليوم تعمل المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" في المياه الدولية في البحر الأسود، وتقوم طائرة روسية من طراز "سو-24" بتحليق منخفض بالقرب منها".

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeacepic.twitter.com/6JGNZoncZb — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021

وكانت المدمرة الأمريكية "دونالد كوك"، المسلحة بصواريخ "توماهوك كروز"، دخلت مياه البحر الأسود في 23 يناير. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "بحارتنا كانوا يتتبعون تحركات السفينة الأمريكية. بعد 5 أيام، دخلت مدمرة أخرى تابعة للبحرية الأمريكية، بورتر، البحر الأسود". ووصف حلف الناتو دخول هاتين السفينتين إلى هذه المنطقة بأنه رد على "زيادة القدرة العسكرية" الروسية.

المصدر: سبوتنيك