نتنياهو يطالب زعماء أوروبا بأن يسمحوا باستمرار "الذبح الحلال"

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسائل مكتوبة إلى عدد من الزعماء الأوروبيين، طالبهم فيها بأن يسمحوا باستمرار "الذبح الحلال"، وفقا للشريعة اليهودية (الكوشير)، ببلادهم.

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وتم إرسال هذه الرسائل إلى زعماء دول كل من بولندا، وفنلندا، والبرتغال، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وهنغاريا، وإيرلندا، وفرنسا، ورئيسة الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال هذه الرسائل عن "مخاوفه" من قرار محكمة العدل الأوروبية قبل أكثر من شهر، حيث سمحت لبلجيكا حظر الذبح وفقا للشريعة على أراضيها، وقال نتنياهو:"القرار يهدد الحرية الدينية لليهود في أنحاء أوروبا"، مشيرا إلى أن "زعماء يهود أوروبا، ورؤساء المؤسسات الدينية، عبروا عن صدمتهم من هذا القرار، وتأثيره الذي يضر باستمرار حياة اليهود في الاتحاد الأوروبي".

ولفت نتنياهو إلى أنه "يجب أن يكون اليهود في أنحاء العالم قادرين على العيش على طريقتهم اليهودية بشكل كامل، في كل مكان يختارون العيش فيه".

وجاءت رسالة نتنياهو بعد طلب من وزيرة الشتات، عومر ينكلبيتش، التي طالبته بالتدخل.

المصدر: "I24NEWS"