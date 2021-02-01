غانتس: منع إيران من امتلاك سلاح نووي يعد مصلحة إقليمية ودولية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن منع طهران من الحصول على سلاح النووي يعد مصلحة إقليمية ودولية، داعيا من جهة أخرى الفلسطينيين إلى حوار مباشر.

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وأضاف غانتس في حديث تلفزيوني أن "إيران دولة شغوفة بتطوير قدراتها النووية من نواح عسكرية، وإذا وصلت إلى ذلك ستشكل مشكلة دولية، وستكون مشكلة للمنطقة أيضا، وبالتالي تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، أعتقد أن التعامل معها يجب أن يكون على مستوى دولي وبمشاركة القوى العظمى".

كما أوضح أن إيران تشكل تهديدا على دول الخليج، وتمثل تحديا لإسرائيل، مشيرا إلى أنها إذا امتلكت سلاحا نوويا ستفتح الباب أمام "التسلح النووي" في المنطقة، حسب قوله.

من جهة أخرى، قال غانتس إنه شخصيا سيكون سعيدا بلقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أو أي مسؤول كبير آخر في القيادة الفلسطينية، معربا عن اعتقاده بأن المحادثات المباشرة بين الطرفين ستؤدي إلى تفاهم أفضل.

وقال غانتس إن على الجانب الفلسطيني أن يعرف أن إسرائيل لن تتنازل عن الخطوط الأمنية، لكن يمكن لإسرائيل وللفلسطينيين أن يجدوا سبل العيش معا جنبا إلى جنب، داعيا الفلسطينيين إلى إقامة علاقات مباشرة مع إسرائيل.

المصدر: مكان + سبوتنيك