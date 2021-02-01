باريس تحث برلين على معاقبة موسكو بالتخلي عن "السيل الشمالي 2"

دعا وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون برلين إلى التخلي عن مشروع "السيل الشمالي 2" مع موسكو، "عقابا لها على اعتقال المعارض أليكسي نافالني وتعاطيها مع أنصاره".

الوزير الفرنسي، الذي يعتبر المشروع "قرارا ألمانيا" بالدرجة الأولى، رد على سؤال صحفي إذاعة "فرانس إنتر" في باريس، صباح اليوم الاثنين، "هل أنتم مع التخلي عن "السيل الشمالي 2"؟ بالقول بوضوح "سبق لنا قول ذلك، نعم". وأوضح الوزير أن، من وجهة نظر باريس، "لطالما قلنا إن لدينا أكبر الشكوك حول هذا المشروع".

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وأضاف أن أسلوب تعاطي موسكو مع معارضتها، يستوجب فرض المزيد من العقوبات ضدها: "سبق أن فرضت عقوبات (على روسيا)، ويمكن فرض عقوبات أخرى، لكن ينبغي أن نكون واضحين، ذلك لا يكفي". ومن بين الخيارات العقابية الإضافية المطروحة فرنسيا، على حد أقواله، "السيل الشمالي 2".

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مشروع "السيل الشمالي 2"، الممتد على مدى 1200 كلم والذي تبلغ كلفته 9 مليارات دولار، يثير خلافات بين ألمانيا المتمسكة به وعدد من شركائها المعارضين له. ومن بين أكبر الرافضين للمشروع الولايات المتحدة الأمريكية التي تخشى من اعتماد متزايد لأوروبا على الغاز الروسي وتعزيز علاقات موسكو بأوروبا في ظرف تضررت فيه العلاقات الأمريكية الأوروبية بسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي زعزت الثقة بين الطرفين.

المصدر: القناة الإذاعية "France Inter" الفرنسية/صحيفة "The Moscow Times" الروسية