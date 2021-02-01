السفير الفرنسي: ندرس مع موسكو إمكانية زيارة ماكرون لروسيا

أعلن السفير الفرنسي لدى روسيا، بيير ليفي، أن باريس تدرس مع موسكو احتمال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روسيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن السفير، اليوم الاثنين، أن الرئيسين ماكرون وبوتين يواصلان "التواصل بانتظام، وكذلك الوزراء. وبالنظر على وجه الخصوص، إلى الوضع الصحي، في هذه المرحلة، لا يمكن وضع جدول زمني محدد لزيارة الرئيس ماكرون لروسيا، لكن هذا الاحتمال لا يزال قيد الدراسة".

وأكد ليفي أن بلاده تعتبر ضروريا تطوير الحوار مع روسيا بشأن وقف نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا.

وتابع: "لقد لاحظنا اقتراح روسيا بشأن ما بعد معاهدة وقف نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وينبغي مواصلة الحوار المعمق حول هذه القضايا. ما زلنا ننتظر من الجانب الروسي توضيح تفاصيل هذا الاقتراح، وهو أمر ضروري لتقييم الضمانات الأمنية الموثوقة التي ستحصل عليها فرنسا وحلفاؤها".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سابقا، إن روسيا تعتبر "جارة" وإن لدى باريس إصرارا على إيجاد طريقة للحوار. وجاءت هذه التصريحات عند تعليقه على سلسلة الاعتقالات التي شهدتها روسيا، جراء التظاهرات غير المرخصة التي قام بها مؤيدو المعارض الروسي أليكسي نافالني.

المصدر: سبوتنيك