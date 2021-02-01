الرئيس الأوكراني يتحدث عن تعرض الديمقراطية الأمريكية لضربة قوية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه سيكون من الصعب على العالم، تصور الولايات المتحدة كرمز للديمقراطية، بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في أوائل يناير.

وأضاف رئيس أوكرانيا، في مقابلة مع موقع Axios الأمريكي: "أعتقد أنها كانت ضربة قوية للديمقراطية الأمريكية. لقد اعتدنا على الاعتقاد بأنه توجد في الولايات المتحدة، مؤسسات ديمقراطية مثالية. واعتدنا على أنها دولة يتم فيها نقل السلطة سلميا، بدون حروب، من رئيس لآخر".

وأشار زيلينسكي إلى أن، أوكرانيا "شهدت ثورتين"، وبالتالي تفهم احتمال حدوث مثل هذه الأشياء. ولكن رغم ذلك، لا أحد يتوقع أن يحدث هذا الأمر في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن "كل شيء ليس مثاليا هناك".

وتابع زيلينسكي القول: "لقد شعرت بالقلق الشديد بسبب ذلك. لا أرغب بحدوث انقلاب على السلطة في الولايات المتحدة، ولا إطلاق نار، ولا وقوع ضحايا. لإنه بعد ذلك، كما أعتقد أنه سيكون من الصعب على البلدان الأخرى قبول الولايات المتحدة كرمز للديمقراطية في العالم".

المصدر: نوفوستي