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وزير المالية الفرنسي: لا يمكن إغلاق البلاد من جديد إلا كملاذ أخير

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وزير المالية الفرنسي: لا يمكن إغلاق البلاد من جديد إلا كملاذ أخير
Reuters GONZALO FUENTES
حظر التجول في العاصمة الفرنسية باريس
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رأى وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن اعتماد إغلاق جديد في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا كـ"ملاذ أخير".

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وأشار لو مير لراديو "RTL"، إلى أن "إجراءات حظر التجول الحالية في البلاد، تحقق نتائج من حيث محاولة احتواء الفيروس".

ولفت إلى أن حظر التجول الفرنسي الحالي الذي يبدأ من السادسة مساء، حتى السادسة صباحا، يكلف الاقتصاد حوالي 6 مليارات يورو (نحو 7.3 مليار دولار) شهريا، في حين أن الإغلاق الكامل سيكلفه حوالي 15 مليار يورو شهريا.

جدير بالذكر أن فرنسا قررت يوم الجمعة الماضي، عدم فرض إغلاق ثالث على مستوى البلاد بسبب فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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