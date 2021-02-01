 
مباشر

فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان يزور مراكز السيطرة على الأمراض

أخبار العالم

فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان يزور مراكز السيطرة على الأمراض
Reuters
أعضاء فريق منظمة الصحة العالمية المكلف بالتحقيق في أصول مرض فيروس كورونا يزورون مركز مقاطعة هوبي لمكافحة الأمراض في ووهان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pofr

زار فريق تقوده منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصول جائحة كوفيد -19 مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في منطقة هوبي بوسط الصين، حيث ظهر تفشي المرض في أواخر عام 2019.

إقرأ المزيد
فريق منظمة الصحة العالمية يزور سوق ووهان
فريق منظمة الصحة العالمية يزور سوق ووهان

وأمضت مجموعة العلماء حوالي 4 ساعات ونصف الساعة في أطول زيارة للموقع منذ استكمال أسبوعين من الحجر الصحي يوم الخميس، ولم تتحدث المجموعة إلى الصحفيين.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن زيارات المجموعة ستقتصر على تلك التي ينظمها مضيفوهم الصينيون وليس لديهم اتصال بأفراد المجتمع بسبب القيود الصحية.

وزارت المجموعة حتى الآن المستشفيات حيث تم الكشف عن حالات مبكرة من العدوى، كما زارت سوقي هوانان للمأكولات البحرية المرتبط بالعدوى الأولية، وبايشاو لبيع المواد الغذائية بالجملة.

وتعليقا على مهمة فريق العلماء في ووهان، قال يانتشونغ هوانغ، الزميل في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، إن "أسبوعين في الميدان لن يكون وقتا كافيا للخبراء"، وأضاف "لا أعتقد أن لديهم الوقت للحصول على أي نتائج حاسمة. إنه أشبه بالاتصالات وتبادل المعلومات".

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا