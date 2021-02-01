كوريا الجنوبية تنفي وجود أي خطة للمساعدة في بناء محطة نووية في الشمال

نفت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية مزاعم بأن حكومة البلاد حاولت المساعدة في بناء محطة للطاقة النووية في كوريا الشمالية، مشيرة إلى وجود دوافع سياسية وراء هذه المزاعم.

وقال وزير الوحدة لي إن يونغ، اليوم الاثنين، في مقابلة مع محطة إذاعية محلية، إن حكومة الرئيس مون جيه إن، بدأت في الضغط لبناء محطة للطاقة النووية في الشمال بعد القمة الأولى بين الرئيس مون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أبريل 2018.

وأضاف: "سأقول هذا بوضوح إننا، بصفتنا وزارة الوحدة، لم نناقش أبدا مسألة بناء محطات نووية في كوريا الشمالية تحت أي ظرف من الظروف."

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وتأتي هذه التصريحات وسط جدل سياسي اندلع بعد ظهور خبر نشرته محطة تلفزيونية محلية مفاده أن وثيقة حول فكرة لإنشاء محطة للطاقة النووية كانت من بين سلسلة من ملفات الكمبيوتر التي اتهم مسؤولو وزارة الصناعة والطاقة بحذفها للتغطية على مخالفاتهم.

وسبب ملف الكمبيوتر المعني بظهور تكهنات بأن الوثيقة التي سلمها الجنوب إلى الشمال لتقديم رؤية واسعة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أبريل 2018 ربما تتضمن فكرة لإنشاء محطة للطاقة النووية.

ودعا الزعيم المؤقت لحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي كيم جونغ-إن، أمس الأحد، إلى فتح تحقيق في المزاعم وضغط على الحكومة للتحرك بسرعة لمعالجة الشكوك.

المصدر: يونهاب