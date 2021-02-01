موسكو: مستعدون لمساعدة الاتحاد الأوروبي في إنتاج لقاحات ضد كوفيد-19

قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، في حديث صحفي، إن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة التكنولوجية للدول الأخرى، لكي تنتج لقاحاتها ضد فيروس كورونا.

وأضاف تشيجوف، خلال رده على سؤال عن وضع التطعيم ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي: "نحن لا نفرض تقنياتنا على أحد، ولا نضع نصب أعيننا مهمة الترويج لهذا العقار أو ذاك في الأسواق الخارجية. أولا وقبل كل شيء، نحن نسعى إلى تطعيم المواطنين في بلادنا. لكن رغم ذلك، نحن على استعداد لتقديم المساعدة، وليس فقط فيما يتعلق باللقاحات الجاهزة للاستخدام، بل وفي تقديم التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها".

وتابع تشيجوف القول: "طبعا طاقة مصانع الأدوية في روسيا، كما في البلدان الأخرى، ليست بدون حدود، ولا يمكن لأية دولة إنتاج لقاح للعالم بأسره. لذلك، نعرض على الدول المعنية كميات تجريبية من اللقاح. يمكنهم اختبارها، كما يحلو لهم، وفي حال نالت الإعجاب، يمكننا الاتفاق على تنظيم إنتاج اللقاحات على

أراضيهم".

المصدر: نوفوستي