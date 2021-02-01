قناة إسرائيلية: رسالة من قبل "حزب الله الهندي" قرب مكان الانفجار بنيودلهي تهدد بقتل السفير

أفادت القناة 13 الإخبارية بأن الرسالة التي تم العثور عليها بالقرب من مكان الانفجار خارج السفارة الإسرائيلية لدى الهند الأسبوع الماضي، كانت بمثابة تهديد بقتل السفير، رون مالكا.

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وكانت الرسالة مكتوبة بخط اليد وباللغة الإنجليزية، مليئة بالأخطاء النحوية والإملائية، وموجهة إلى سفير إسرائيل، رون مالكا، مشيرة إليه على أنه "إرهابي تابع لأمة إرهابية".

كما زعمت أنها من قبل "حزب الله الهندي"، وهي جماعة لم تكن معروفة من قبل، بحسب تقرير القناة.

وبدأت الرسالة "هذا مجرد مقطع دعائي تم تقديمه لك، عن كيف أنه يمكننا مراقبتك، حتى عندما تأكل فطيرتك".

وحذرت الرسالة من أن مالكا في مرمى النيران، وقالت "لا يمكنك التوقف على أي حال، بغض النظر عن مدى صعوبة الاختيار، يمكننا إنهاء حياتك في أي وقت وفي أي مكان".

وقالت: "لا نريد أن تسيل دماء الأبرياء من حولك".

פרסום ראשון: מכתב האיום שהשאירו המחבלים ליד שגרירות ישראל בהודו https://t.co/7gb9CaIcmxpic.twitter.com/rSj0MxTXcs — Alon Ben-David (@alonbd) January 31, 2021

وأعلنت أن جميع "المشاركين والشركاء" في "الأيديولوجية الإرهابية الإسرائيلية سينتهون من الوجود" وحذرت الرسالة: "استعد الآن لانتقام كبير وأفضل لأبطالنا".

ثم أدرجت أسماء "الشهداء"، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل مع أبو مهدي المهندس، الذي كان قائدا سابقا في "الحشد الشعبي" العراقي، في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار في يناير 2020، ومحسن فخري زاده، مهندس البرنامج النووي الإيراني، الذي تم اغتياله في هجوم بنوفمبر 2020، اتهمت طهران إسرائيل بتنفيذه.

وانتهت الرسالة بجملة: "كل ما تبقى لك هو أن تعد الأيام".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"