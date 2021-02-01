محام مؤيد لترامب يرشح كوشنر لجائزة نوبل للسلام

رشح جاريد كوشنر، المستشار السابق للبيت الأبيض، ونائبه آفي بيركوفيتش، لنيل لجائزة نوبل للسلام لدورهما في التفاوض على اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية.

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وجاء الترشيح عبر المحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز، مؤيد الرئيس السابق دونالد ترامب، المخول بترشيح المرشحين بصفته أستاذا فخريا في جامعة هارفارد للقانون.

وفي رسالته إلى لجنة نوبل، أشار آلان ديرشوفيتز أيضا إلى عمل السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والسفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.

وكتب ديرشوفيتز أن "جائزة نوبل للسلام لا تتعلق بالشعبية"، مشيرا إلى أن نوبل هي "جائزة لاستيفاء المعايير الكبيرة التي حددها ألفريد نوبل في وصيته".

بدوره، قال جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب، في بيان إنه تشرف بترشيحه لهذه الجائزة.

المصدر: رويترز