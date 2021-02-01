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أونغ سان سو كي تدعو شعبها في ميانمار لرفض الانقلاب والاحتجاج

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أونغ سان سو كي تدعو شعبها في ميانمار لرفض الانقلاب والاحتجاج
Reuters
أونغ سان سو كي، زعيمة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار (صورة أرشيفية)
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قال حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار اليوم الاثنين إن زعيمته أونغ سان سو كي دعت جماهير الشعب لرفض الانقلاب العسكري الذي وقع اليوم الاثنين، والاحتجاج عليه.

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وذكرت الرابطة في بيان حمل اسم الزعيمة أونغ سان سو كي: "تصرفات الجيش هي أعمال تهدف لإعادة البلاد إلى نظام ديكتاتوري". وتابعت الزعيمة الميانمارية قائلة: "أحث الناس على عدم قبول ذلك، والرد والاحتجاج بكل حزم على الانقلاب العسكري".

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في انقلاب على حكومة أونغ سان سو كي التي اعتقلت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له أنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

المصدر: "رويترز"

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