زيلينسكي يعلق على نشر الأمريكيين فك تشفير حديثه مع ترامب

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ، بنشرها فك تشفير حديثه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف الرئيس الأوكراني، في حديث لموقع Axios: "كان هناك أمر مزعج واحد، لم أتحدث عنه حتى الآن. كان نشر نص حديثنا، تصرفا خاطئا للغاية. والطرف الذي نشره، ليس أوكرانيا. لم أكن لأسمح بذلك بتاتا ... كانت هذه أول محادثة جادة بين الرئيسين، بين شريكين استراتيجيين ... لا يحق لأي منا نشر مثل هذه الأشياء".

في عام 2019، نشر البيت الأبيض تسجيل الحديث الذي جرى في 25 يوليو، بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.

وذكرت وسائل الإعلام، أن ترامب ربما يكون قد طلب خلال الحديث من نظيره الأوكراني، إجراء تحقيق في قضية هانتر بايدن، نجل جو بايدن.

وأكد النص المنشور، أن ترامب طلب من زيلينسكي، فتح التحقيق في ملابسات إقالة المدعي العام السابق لأوكرانيا فيكتور شوكين، الذي كان يحقق في نشاطات مجموعة Burisma، التي كان نجل بايدن يعمل في مجلس إدارتها، وكذلك التحقيق في قضية هانتر بايدن نفسه.

وأصبح هذا الحديث الهاتفي، سببا في بدء إجراءات عزل ترامب.

المصدر: نوفوستي