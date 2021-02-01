 
مباشر

بايدن يجتمع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لمناقشة خطة الإغاثة من كورونا

أخبار العالم

بايدن يجتمع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لمناقشة خطة الإغاثة من كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/poep

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه دعوة إلى سناتور ولاية مين سوزان كولينز وأعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض لمناقشة خطة إغاثة من فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
10 جمهوريين في الشيوخ الأمريكي يدعون بايدن لـ
10 جمهوريين في الشيوخ الأمريكي يدعون بايدن لـ"حل وسط" لقضية التحفيز الاقتصادي

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن بايدن تحدث مع كولينز، التي كانت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ العشرة الجمهوريين الذين أرسلوا رسالة إلى الرئيس تطلب فيها عقد اجتماع.

وقالت بساكي: "تحدث الرئيس مع السناتورة كولينز، ودعاها بالإضافة إلى موقعي الرسالة الآخرين للحضور إلى البيت الأبيض في وقت مبكر من هذا الأسبوع من أجل تبادل كامل لوجهات النظر".

وحث 10 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي بوقت سابق الرئيس الديمقراطي على مراجعة خطته لتحفيز الاقتصاد البالغ قيمتها 1,9 تريليون دولار، بهدف إيجاد "حل وسط" يقبله كلا الحزبين.

وقال الجمهوريون إن خطتهم تتقاطع مع دعوة بايدن زيادة التمويل للدفع بالتطعيم واختبارات كورونا بالإضافة إلى دعم المدارس ومراكز رعاية الأطفال، لكنهم أشاروا إلى أن خطتهم ستشمل المزيد من المساعدة المستهدفة للأسر المحتاجة وتمويلا إضافيا للشركات الصغيرة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا