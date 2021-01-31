 
مباشر

كولومبيا.. مصرع 12 شخصا بغرق قاربين

أخبار العالم

كولومبيا.. مصرع 12 شخصا بغرق قاربين
Reuters
(صورة تعبيرية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/podv

أعلن الأميرال خوسيه دافيد إسبيتيا قائد قوة مكافحة المخدرات في البحرية الكولومبية أن 12 شخصا بينهم سبعة أطفال لقوا حتفهم بغرق قاربين قرب ميناء توماكو، ثاني أهم ميناء في البلاد.

وأضاف: "للأسف توفي 12 شخصا، لدينا وحدات من خفر السواحل وطائرات وهليكوبتر تبحث في المنطقة عن آخرين"، دون أن يحدد عدد المفقودين في البحر.

وقال: "لا نعرف حاليا سبب الحادث لكن لم يكن أي أحد من المتوفين يرتدي سترة نجاة"، مضيفا أن السكان والصيادين أنقذوا 36 من الركاب.

وأفاد مسؤولون في المنطقة بأن القاربين كانا مكتظين بالركاب عندما أبحرا من توماكو صوب سان خوسيه ديل جوايابو.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا