جيش ميانمار ينتقد السفارات الأجنبية وينفي عرقلة التحول الديمقراطي

انتقد جيش ميانمار السفارات الأجنبية على إبدائها مخاوف تجاه التطورات في البلاد، حيث ألقت تهديدات الجيش والمخاوف من حدوث انقلاب بظلالها على الافتتاح المقرر للبرلمان.

وقال الجيش إنه "ينفي بشكل قاطع عرقلة التحول الديمقراطي"، محذرا السلك الدبلوماسي من "وضع افتراضات غير مبررة حول الوضع".

وحثت دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الجمعة، الجيش على "الالتزام بالمعايير الديمقراطية" وأبدت اعتراضها على "أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار".

يذكر أن جيش ميانمار هدد قبل أيام "باتخاذ إجراء" حيال انتخابات العام الماضي، والتي أسفرت عن فوز ساحق للحزب الحاكم بقيادة أونغ سان سو كي، قائلا إنها كانت "مزورة".

المصدر: "رويترز"