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الإفراج عن صحفية سويسرية في مينسك

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الإفراج عن صحفية سويسرية في مينسك
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الصحفية السويسرية لوتسيا تشيركي
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أعلنت منظمة حقوقية غير رسمية في بيلاروس اليوم الأحد أن أجهزة الأمن أفرجت عن الصحفية السويسرية لوتسيا تشيركي التي كانت موقوفة في العاصمة مينسك.

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وذكر مركز "فيسنا" (الربيع) الناشط في حقوق الإنسان، أن السفارة السويسرية لدى مينسك أبلغته بإطلاق سراح الصحفية التي تم احتجازها اليوم الأحد وسط المدينة.

وأضاف المركز أن قائمته من المحتجزين تضم 30 شخصا تم توقيف 28 منهم في مينسك واثنين في مدينة غرودنو.

وتشهد بيلاروس منذ 9 أغسطس الماضي احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو.

المصدر: إنترفاكس

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