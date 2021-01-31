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مصاحف رقمية للمسلمين في مشافي بريطانيا (صور)

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مصاحف رقمية للمسلمين في مشافي بريطانيا (صور)
AFP
مصاحف رقمية لتقديم الراحة النفسية للمرضى المسلمين في مشاف بريطانية
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قالت صحيفة "لانكشاير تلغراف" البريطانية إن مستشفيات مقاطعة لانشكاير تلقت تبرعات لمشغلات قرآن محمولة بهدف تقديم الراحة النفسية للمرضى المسلمين.

وأضافت الصحيفة أن المصاحف الرقمية جاءت تبرعات إلى المستشفيات في شرقي لانكشاير، وهي على شكل مشغلات "إم بي 3"، تحمل سورا من القرآن.

وأوضحت أن تلك المشغلات يتم استخدامها من قبل فريق العناية الروحية لدعم المرضى في المستشفيات الخمس بوحدة "Trust" التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

وقال الإمام فضل حسن، وهو منسق الخدمة الإسلامية بوحدة "Trust": "نحن سعداء لتلقي هذه التبرعات التي تقدم الراحة النفسية والعلاج الروحي لمرضانا المسلمين".

المصدر: صحيفة "لانكشاير تلغراف" البريطانية

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