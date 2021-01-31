مصاحف رقمية للمسلمين في مشافي بريطانيا (صور)

قالت صحيفة "لانكشاير تلغراف" البريطانية إن مستشفيات مقاطعة لانشكاير تلقت تبرعات لمشغلات قرآن محمولة بهدف تقديم الراحة النفسية للمرضى المسلمين.

وأضافت الصحيفة أن المصاحف الرقمية جاءت تبرعات إلى المستشفيات في شرقي لانكشاير، وهي على شكل مشغلات "إم بي 3"، تحمل سورا من القرآن.

وأوضحت أن تلك المشغلات يتم استخدامها من قبل فريق العناية الروحية لدعم المرضى في المستشفيات الخمس بوحدة "Trust" التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

وقال الإمام فضل حسن، وهو منسق الخدمة الإسلامية بوحدة "Trust": "نحن سعداء لتلقي هذه التبرعات التي تقدم الراحة النفسية والعلاج الروحي لمرضانا المسلمين".

Generous donations of #QuranCubes and MP3 players to our Chaplaincy Department mean we are able to provide welcomed support for our Muslim patients.



Read the full story here - https://t.co/wsfn7SawUN@guidancehub@qurancube@ELHTandMepic.twitter.com/qYU2LnwiQj — East Lancashire Hospitals NHS Trust 💙 (@ELHT_NHS) January 30, 2021

المصدر: صحيفة "لانكشاير تلغراف" البريطانية