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ارتفاع إصابات كورونا في صفوف الجيش الإسرائيلي

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ارتفاع إصابات كورونا في صفوف الجيش الإسرائيلي
Reuters
الجيش الإسرائيلي
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ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الجيش الإسرائيلي إلى 2400، وتم إغلاق كتيبة قتالية كاملة على خلفية الوباء حسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت "القناة 12" الخاصة إن الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد ارتفاع إجمالي المصابين في صفوفه إلى 2400، وخضوع نحو 10 آلاف للحجر الصحي.

وأعلن الجيش يوم الثلاثاء الماضي ارتفاع حصيلة المصابين في صفوفه إلى 1887، ما يعني أنه سجل أكثر من 500 إصابة جديدة خلال أقل من أسبوع.

وبحسب القناة، اكتشف الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة الماضية "عددا من بؤر التفشي الخطيرة في عدة قواعد عسكرية بأنحاء البلاد، أدت إلى إغلاق كتيبة قتالية كاملة".

وواجه الجيش مشكلة على حدود قطاع غزة بعد إصابة نحو 30 مجندة، وإخضاع أخريات للحجر الصحي ما دفع الجيش للاستعاضة عنهن بتجنيد العشرات من قوات الاحتياط.

وحتى الآن، جرى تطعيم نحو 114 ألف جندي ضد كورونا، بينهم 26 ألفا حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح، وفق المصدر ذاته.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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