مقاتلات صينية وطائرة استطلاع أمريكية تدخل أجواء تايوان

أعلنت تايوان أن 7 طائرات صينية مقاتلة وطائرة استطلاع أمريكية دخلت الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

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وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن سبع طائرات صينية حلقت فوق المياه ذاتها بالقرب من جزر براتاس اليوم الأحد، وهي عبارة عن مقاتلتي جيه-10 وأربع مقاتلات جيه-11 وطائرة استطلاع واي-8.

وأضافت أن طائرة استطلاع أمريكية كانت موجودة أيضا في نفس الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع، لكنها لم تذكر نوع الطائرة ولم تقدم تفاصيل عن مسار رحلتها مثلما تفعل مع جميع الرحلات الجوية الصينية.

وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها تايوان إلى تحليق طائرة أمريكية في أجوائها منذ أن بدأت تقارير شبه يومية عن نشاط صيني في منطقة دفاعها في منتصف سبتمبر.

وتصاعد التوتر خلال الأسبوع الماضي بعدما كشفت تايوان عن دخول عدد من المقاتلات وقاذفات القنابل الصينية في نهاية الأسبوع الماضي منطقة الدفاع الجوي عند منطقة قريبة من جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان في الجزء الشمالي من بحر الصين الجنوبي.

المصدر: رويترز