الجيش الألماني يبحث كيفية مساعدة البرتغال في ظل معاناتها الشديدة من تفشي كورونا

أعلن الجيش الألماني أنه يفحص حاليا الإجراء التالي بعد عودة فريق استطلاع طبي من البرتغال التي تعاني بشدة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأحد لوكالة الأنباء الألمانية، إنه لم تحدد حتى الآن كيفية تقديم الدعم للبرتغال ونطاق هذا الدعم.

إقرأ المزيد

وكانت مجلة "شبيغل" الألمانية ذكرت اليوم أنه من الممكن إرسال فريق مكون من 27 طبيبا ومسعفا من ألمانيا إلى البرتغال مطلع هذا الأسبوع من أجل توفير المساعدة في المستشفيات التي تعاني من زيادة العبء.

وبحسب معلومات "شبيغل"، نقل خبراء الجيش الألماني صورة كارثية عن الوضع في البرتغال، وأوضحوا أن النظام الصحي يعاني من ثقل الكاهل بشكل تام، وأن جزءا كبيرا من أفراد الرعاية في المستشفيات مصابون بفيروس كورونا.

وأضافت أنهم أشاروا إلى أنه ليس مخططا سفر مرضى في الوقت الحالي من البرتغال إلى ألمانيا.

وأعلنت النمسا اليوم الأحد أن بعض مرضى كورونا الذين يعانون من حالات خطيرة سوف يأتون من البرتغال إلى النمسا.

وكانت البرتغال التي يبلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، تجاوزت الوباء لفترة طويلة على نحو معتدل، ولكن الوضع ساء لديها منذ خريف العام الماضي، وهناك إغلاق صارم في البلاد منذ يناير.

المصدر: د ب أ