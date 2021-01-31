فرنسا.. القبض على قاتل موظفتين على الملأ والاشتباه في وقوفه وراء جريمة ثالثة

ألقت الشرطة الفرنسية القبض الخميس الماضي على مجرم في الـ 45 من العمر قتل عاملة لدى هيئة التوظيف في فالونس بمقاطعة دروم ومديرة للموارد بشرية في مؤسسة قريبة منها بإقليم "آرديش".

وأثارت الجريمتان، التي تناقلت أخبارها وسائل الإعلام الفرنسية على نطاق واسع، هلعا كبيرا في المنطقة مثيرة استنفارا لدى قوات الأمن والحكومة في باريس.

بداية، أطلق القاتل، غابريال، النار على الثامنة والنصف من صباح الخميس على المستشارة بهيئة التوظيف الفرنسية (Pôle Emploi) أمام نحو 20 شخصا، جلهم من طالبي التوظيف، قبل أن يلوذ بالفرار ويتوجه إلى مؤسسة "فون أونفيرونمون" (Faun Environnement) الواقعة في غرب فالونس بمقاطعة آرديش ليرتكب جريمة ثانية بقتله مديرة الموارد البشرية بهذه المؤسسة.

La drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier.

Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation.

Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse. — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 28, 2021

ولحقت به الشرطة فورا لتعترضه فوق جسر محلي وتلقي عليه القبض بصعوبة حوالي العاشرة إلا الربع صباحا حيث أصيب خلال هذه المطاردة 3 من أعوانها بجروح.

السلطات رجحت أن تكون دوافع القاتل، الذي كان يشتغل مهندسا لدى مؤسسة "فون أونفيرونومون" قبل طرده منها قبل 10 سنوات، انتقامية.

وأضافت مصادر أمنية أن جريمة قتل أخرى وقعت يوم الثلاثاء 26 يناير في إقليم أو رين قد يكون غابريال ذاته وراءها. التحقيقات تأخذ مجراها.

المصدر: قناة "France Info" التلفزيونية الفرنسية/قناة "France 3" التلفزيونية الفرنسية