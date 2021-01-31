موسكو تأمل بعدم حدوث تراجع بالتسوية الأفغانية في عهد بايدن

قالت الخارجية الروسية، إن موسكو تأمل بعدم حدوث تراجع في التسوية الأفغانية في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وأضافت الوزارة، في بيان لها بمناسبة الذكرى العاشرة لاتفاقية التعاون الاقتصادي بين روسيا وأفغانستان: "في الآونة الأخيرة، وردت أنباء عن وجود نية لدى واشنطن لإعادة النظر في الاتفاق بين الولايات المتحدة و"طالبان" الموقع قبل عام في الدوحة.

وأعربت الوزارة، عن اقتناعها "بأن الوثيقة المذكورة أعلاه، التي تمت صياغتها على مدى عدة أشهر ونالت تأييد مجلس الأمن الدولي، توفر الأساس الجيد لدفع عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان قدما. ولذلك محاولة تنقيحها من جانب واحد قد تسفر عن تراجع غير مرغوب فيه في عملية التسوية، ونتيجة لذلك، قد يتصاعد التوتر من جديد في أفغانستان".

وتابعت الوزارة: "من المحتمل أن يؤثر تغيير الإدارة الأمريكية على عملية التسوية السلمية للوضع في أفغانستان. ولا نستبعد أن يجري بايدن تعديلات على قرار الإدارة السابقة بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان".

المصدر: تاس