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وزير ألماني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الحوار مع روسيا

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وزير ألماني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الحوار مع روسيا
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اعتبر وزير الشؤون الأوروبية في الخارجية الألمانية مايكل روث، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي، إجراء حوار مع روسيا، وألا يحاول عزل نفسه عنها، رغم كل الخلافات.

وأضاف الوزير، في مقالة لمجلة "شبيغل": "على الرغم من كل الخلافات بيننا، أو بالأحرى بسببها بالذات، لا يجوز لنا بناء جدران من الصمت في علاقتنا المباشرة مع موسكو".

وأكد الوزير، أن الاتحاد الأوروبي يهمه استراتيجيا، تطوير الحوار مع موسكو. وشدد على أنه لا يمكن التغلب على العديد من التحديات الدولية، إلا من خلال التعاون مع روسيا. وقال: "ويشمل ذلك النزاعات في العديد من الدول، ومن بينها أوكرانيا وبيلاروس وسوريا وليبيا، وكذلك موضوع المراقبة الدولية على التسلح ونزع السلاح، وكذلك في مجال الرعاية الصحية".

ويرى الوزير الألماني، أن كل ذلك يوفر إمكانية المشاركة العميقة التي يمكن من خلالها للطرفين، جني فوائد ملموسة".

وأشار الوزير، إلى أنه في العلاقات مع روسيا، ينبغي أن تتصرف أوروبا "كجبهة موحدة".

المصدر: نوفوستي

 

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