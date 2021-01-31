الكرملين يكشف الطرف المبادر في الاتصال بين بوتين وبايدن

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الجانب الروسي كان المبادر في الحديث الهاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بادين، الثلاثاء الماضي.

وذكر ممثل الكرملين، في لقاء تلفزيوني، أنه تم التنسيق والاتفاق على الموضوع في غضون أيام قليلة، وهو أمر معتاد تماما في الممارسة الدبلوماسية.

وأضاف بيسكوف، في رده على سؤال حول هل طرح الجانب الروسي هذه المبادرة مباشرة بعد تنصيب بايدن: "نعم، فعلا بعد أيام قليلة".

وأشار إلى وجود ممارسة دبلوماسية معتادة، "عند صياغة اقتراح لإجراء محادثة، يتم الإعلان عن الموضوعات المزمع طرحها بشكل عام، دون الدخول في التفاصيل"، بعد ذلك يتم انتظار الرد من الجانب الآخر.

المصدر: نوفوستي