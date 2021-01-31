زعيم إقليم تيغراي السابق يؤكد التزامه بالمقاومة ضد حكومة إثيوبيا

شدد الزعيم السابق لإقليم تيغراي شمال إثيوبيا، بأن الإقليم ملتزم "بمقاومة متواصلة" ضد حكومة إثيوبيا، متهما قوات الحكومة الاتحادية وحلفاءها بالاغتصاب والنهب.

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وقال دبرصيون جبراميكائيل في رسالة صوتية تعد أول تصريح عام يصدر عنه منذ 11 نوفمبر، رغم أنه كان على اتصال بالصحفيين حتى الأسبوع الأول من ديسمبر، إن الحكومة الاتحادية "لها هيمنة عسكرية مؤقتة"، مشيرا إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الاغتصاب والنهب وهو ما أشارت إليه كذلك تقارير للأمم المتحدة، وقال "نحن منخرطون في مقاومة ممتدة".

ونشر التسجيل الصوتي على صفحة "فيسبوك" خاصة بوسيلة إعلامية مرتبطة بالحزب الحاكم السابق في الإقليم - الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي- الذي يقاتل الحكومة منذ الرابع من نوفمبر.

وكان أبي أحمد رئيس الحكومة الإثيوبية، قد أعلن النصر على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعدما سيطرت قواته على ميكيلي عاصمة الإقليم لكن الأنباء ظلت تتواتر عن استمرار القتال بمستويات منخفضة.

وقتل الآلاف واضطر مئات الآلاف لمغادرة منازلهم مع نقص الغذاء والمياه والأدوية بجميع أنحاء الإقليم الذى يزيد عدد سكانه على 5 ملايين نسمة.

المصدر: رويترز