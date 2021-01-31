بيسكوف: المحادثة الهاتفية بين بوتين وبايدن كانت براغماتية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الحديث الهاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتسم بالطابع العملي البراغماتي.

وخلال الاتصال، الذي تم الثلاثاء الماضي، أشار الرئيسان إلى وجود خلافات عميقة للغاية، تتطلب ترتيب حوار مكثف بين الدولتين. ولكنهما في ذات الوقت، اتفقا على أن وجود الخلافات لا ينبغي أن يعني غياب الحوار، بل على العكس من ذلك، يؤكد أن هذه الخلافات تتطلب الحوار المكثف بين البلدين.

ونوه بيسكوف، بأن الرئيسين ناقشا القضايا الملحة في العلاقات الدولية، وجدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك إمكانية التعاون بين الدولتيبن في مكافحة فيروس كورونا. وتمت كذلك مناقشة انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب، من معاهدة الأجواء المفتوحة، وتمديد معاهدة ستارت -3، وغيرها.

وردا على سؤال، حول هل كانت المحادثات بالهاتف تتسم بالودية، قال بيسكوف، إنها اتسمت بالطابع العملي والبراغماتية".

المصدر: نوفوستي