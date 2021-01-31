على خلفية المظاهرات.. موسكو تتوعد شركات الإنترنت الأمريكية بـ"إجراءات فعلية"

شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية في سبيل تنظيم أنشطة شركات الإنترنت العالمية ومواقع التواصل الأمريكية.

وذكّرت زاخاروفا اليوم الأحد، في حوار متلفز ضمن برنامج "حصاد الأسبوع" على قناة "روسيا-1"، بأن سفارة الولايات المتحدة في موسكو وزعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانات مؤيدة للمظاهرات غير المرخص بها التي شهدتها مدن روسية مختلفة في 23 أكتوبر بدعوة من الناشط المعارض أليكسي نافالني.

وأكدت الدبلوماسية أن الجانب الروسي يرى في هذه التصرفات "تدخلا سافرا في شؤون روسيا الداخلية"، مضيفة: "لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، ومورست أنشطة واسعة النطاق في هذا الصدد من قبل ما يمسى "عمالقة الإنترنت"، أي الشركات التي تتيح منصات لمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاجتماعية نفسها التابعة للجانب الأمريكي".

وتابعت: "تجري الآن دراسة خيارات الرد المحتمل على ما فعلته منصات الإنترنت الأمريكية، ولن يكون هذا الرد بشكل بيانات فقط، بل يجب اتخاذ إجراءات فعلية محددة".

وسبق أن أعلنت زاخاروفا أن روسيا ستوزع على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بيانا ينص على ضرورة وضع قواعد اعامة لتنظيم أنشطة شركات الإنترنت العالمية.

المصدر: تاس