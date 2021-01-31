بريطانيا: الاتحاد الأوروبي قدم ضمانات بأن لقاحات كورونا التي طلبتها لندن سيتم توفيرها

أكدت وزيرة التجارة البريطانية، ليز تروس، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي قدم ضمانات بأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي طلبتها لندن سيتم توفيرها.

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وقالت تروس: "من الضروري أن نبقي الحدود مفتوحة، ونقاوم التطعيمات القومية، ونقاوم سياسة الحماية".

وأضافت: "يسرنا أن الاتحاد الأوروبي اعترف بأن الاحتجاج بالمادة 16 كان خطأ، وأنهم لن يمضوا في ذلك الآن".

وتابعت موضحة: "نحن على ثقة تامة من أنه يمكننا الاستمرار في تنفيذ برنامجنا في التلقيح ضد فيروس كورونا، وتلقينا ضمانات من الاتحاد الأوروبي بأن هذه العقود لن يتم تعطيلها".

ويأتي ذلك بعد أن أقرت بروكسل بأنه "من الخطأ تفعيل سلطات الطوارئ بموجب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

المصدر: "رويترز"