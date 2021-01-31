محتجون يعطلون العمل بمركز للتلقيح في لوس أنجلوس

عطل محتجون لفترة وجيزة العمل في مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في ملعب "دودجر ستاديوم" في مدينة لوس أنجلوس غربي الولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية السبت.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص متجمعين أمام مدخل المركز وهم يرفعون لافتات تطالب بإنهاء عمليات الإغلاق ويروجون لنظريات مؤامرة مناهضة للتلقيح.

ugh - was only a matter of time before the" anti mask anti vax covid is a hoax end the lockdown" protests at dodger stadium mass vaccination site

hope these folks are getting paid or snap out of it

let folks vax in peace, live and let vax pic.twitter.com/1Fj1ZpNNKF — daveedkapoor (@daveedkapoor) January 31, 2021

At Dodger’s Stadium this afternoon, police temporarily stopped vaccinations in response to around 40 anti-vaccine protesters at the entrance. pic.twitter.com/gyt0jut3ys — Samuel Braslow (@SamBraslow) January 30, 2021

إقرأ المزيد

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين في إدارة الإطفاء أن المسؤولين أغلقوا الموقع لمدة ساعة تقريبا، على الرغم من أن قسم شرطة لوس أنجلوس أصر لاحقا على أن الموقع لم يتم إغلاقه وأنه سيتم توزيع جميع اللقاحات.

ويشكل هذا الحادث أحدث تحد لتوزيع اللقاح في الولايات المتحدة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات والوفيات في العالم مع أكثر من 26 مليون إصابة ووفاة 439 ألف شخص منذ بداية الوباء.

وتعهد الرئيس جو بايدن بتطعيم مئة مليون شخص في الأيام المئة الأولى من ولايته بعد أن كانت الحملة قد بدأت ببطء في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتقوم منطقة لوس أنجلوس التي شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الشتاء حاليا بتلقيح العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وحتى أفراد تلك الفئات يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على مواعيد لتلقي لقاح نظرا لقلة عدد الجرعات المتوفرة

المصدر: أ ف ب