 
مباشر

لأول مرة منذ أشهر.. الشرطة تفرق المحتجين المعارضين لنتنياهو بخراطيم المياه

أخبار العالم

لأول مرة منذ أشهر.. الشرطة تفرق المحتجين المعارضين لنتنياهو بخراطيم المياه
Reuters Ammar Awad
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/po80

استخدمت الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية لأول مرة منذ أشهر خراطيم المياه لتفريق المحتجين المتظاهرين في مدينة القدس ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن نحو ألف شخص خرجوا إلى المظاهرة الأسبوعية الـ32 في القدس مساء أمس السبت، معربين عن غضبهم إزاء نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية بالفساد ومنددين بطريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا.

وأكدت الشرطة أنها استخدمت خراطيم المياه عندما اقترب المحتجون من مقر الرئيس رؤوفين ريفلين وحاولوا اقتحام نقطة تفتيش أمامه.

وأفادت وكالة "هآرتس" باندلاع اشتباكات محدودة بين الشرطة والمحتجين قبل استخدام قوات الأمن خراطيم المياه.

ولا يزال شخص واحد في المستشفى بحالة متوسطة جراء إصابته بالمياه في الوجه، كما أصيب ضابط شرطي خلال الاشتباكات مع المحتجين، واعتقل شخصان على خلفية المظاهرات.

ويصر منظمو الحملة الاحتجاجية على أن استخدام خراطيم المياه تم دون إبلاغ المتظاهرين مسبقا، وكانت درجات الحرارة في القدس في ذلك الحين عند مستوى تسع رجات مئوية فقط.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا