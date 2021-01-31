لأول مرة منذ أشهر.. الشرطة تفرق المحتجين المعارضين لنتنياهو بخراطيم المياه

استخدمت الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية لأول مرة منذ أشهر خراطيم المياه لتفريق المحتجين المتظاهرين في مدينة القدس ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن نحو ألف شخص خرجوا إلى المظاهرة الأسبوعية الـ32 في القدس مساء أمس السبت، معربين عن غضبهم إزاء نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية بالفساد ومنددين بطريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا.

לראשונה זה חודשים מכתזית מופעלת נגד מפגיני בלפור בדרך מהפורצים לבלפור. pic.twitter.com/nabxB70UYu — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) January 30, 2021

وأكدت الشرطة أنها استخدمت خراطيم المياه عندما اقترب المحتجون من مقر الرئيس رؤوفين ريفلين وحاولوا اقتحام نقطة تفتيش أمامه.

وأفادت وكالة "هآرتس" باندلاع اشتباكات محدودة بين الشرطة والمحتجين قبل استخدام قوات الأمن خراطيم المياه.

מתוך הלייב של @orlybarlev

משטרת ישראל מפעילה מכתזית, בקור הירושלמי, על מפגינים בצעדה שקטה ולא אלימה pic.twitter.com/u990QtF2Ma — مايا Maya (@The_Maya__) January 30, 2021

ولا يزال شخص واحد في المستشفى بحالة متوسطة جراء إصابته بالمياه في الوجه، كما أصيب ضابط شرطي خلال الاشتباكات مع المحتجين، واعتقل شخصان على خلفية المظاهرات.

ويصر منظمو الحملة الاحتجاجية على أن استخدام خراطيم المياه تم دون إبلاغ المتظاهرين مسبقا، وكانت درجات الحرارة في القدس في ذلك الحين عند مستوى تسع رجات مئوية فقط.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل