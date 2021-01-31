السلطات الأمريكية تباشر التحقيق في انفجار مركبة SpaceX

قال موقع The Verge، إن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بدأت بالتحقيق في الانفجار الذي وقع في نموذج المركبة الفضائية Starship التابعة لشركة "سبيس إكس" في ديسمبر 2020.

وذكر الموقع، أنه بعد الإطلاق الذي تم في 9 ديسمبر في ولاية تكساس، وصلت المركبة، المعدة للرحلات المستقبلية إلى المريخ، إلى الارتفاع المحدد وبدأت في الهبوط بسلاسة، لكنها انفجرت عندما لامست الأرض بجوار منصة الإطلاق.

ورغم ذلك، أعلن إيلون ماسك رئيس شركة "سبيس إكس"، في تغريدة على "تويتر"، أن التجربة كانت ناجحة.

ونقل الموقع، عن مصدر في إدارة الطيران، قوله إن العاملين في الشركة، انتهكوا الشروط المحددة لإطلاق المركبة. ولم يكشف المصدر عن تفاصيل هذه الشروط.

المصدر: تاس