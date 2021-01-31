قادة الجيش الأوكراني يقاضون وزارة الدفاع

رفع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية روسلان خومتشاك ورئيس الأركان سيرغي كورنيتشوك وقائد القوات الجوية سيرغي دروزدوف دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع، حسب تقارير إعلامية محلية.

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وذكر موقع "أخبار أوكرانيا" أن القادة العسكريين المذكورين يطالبون في دعواهم بالإلغاء العقوبات التأديبية التي فرضت عليهم نتيجة تحقيق داخلي متعلق على ما يبدو، بحادث تحطم طائرة "An-26" في مقاطعة خاركوف شمالي البلاد في 25 سبتمبر الماضي.

وكان وزير الدفاع أندريه تاران قد وجه في 27 نوفمبر من العام الماضي توبيخا شديدا لدروزدوف وكورنيتشوك، كما فرض في نفس اليوم عقوبة تأديبية على خومتشاك.

وكانت طائرة عسكرية من طراز "AN 26" تحطمت بالقرب من مطار خاركوف خلال رحلة تدريبية وعلى متنها 27 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم وطلاب جامعة خاركوف العسكرية الجوية، وأسفر الحادث عن مقتل 26 منهم.

المصدر: "نوفوستي"