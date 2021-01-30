اليونان.. ضبط 324 كيلوغراما من الكوكايين الصافي تقدر بـ100 مليون يورو

أعلنت الشرطة اليونانية أنها ضبطت 324 كيلوغراما من الكوكايين الصافي في وسط مدينة سالونيكي، وأوقفت ثلاثة أشخاص يفترض أنهم قادة في شبكة تهريب دولية للمخدرات.

وأكد مصدر في الشرطة اليونانية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الموقوفين الثلاثة هم ألباني وكرواتي ويوناني، فيما يستمر البحث عن عضو رابع في الشبكة من الجنسية الكرواتية.

وأشارت الشرطة اليونانية في بيان إلى أن ثلاثة رجال ضبطوا بالجرم المشهود، خلال عملية أمنية منسقة الجمعة في وسط سالونيكي ثاني كبرى المدن اليونانية.

وأوضحت أنها عثرت على 324 كيلوغراما من الكوكايين في 260 طردا معدة للبيع في اليونان، في شقة كان يعيش فيها أحد الموقوفين.

وأشارت إلى أن قيمة المضبوطات تقدّر بمئة مليون يورو.

المصدر: أ ف ب