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الهند.. استجواب مشبوهين في قضية تفجير السفارة الإسرائيلية

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الهند.. استجواب مشبوهين في قضية تفجير السفارة الإسرائيلية
Reuters
الهند.. استجواب مواطنين إيرانيين للاشتباه في توجيه التهمة
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ذكرت صحيفة "إنديا تايمز" أن قوات الأمن الهندية تحقق مع عدد من المشتبه بهم في التفجير الذي استهدف السفارة الإسرائيلية في نيودلهي مؤخرا.

في وقت سابق ذكرت وسائل إعلام محلية أن منظمة تسمى "جيش الهند" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

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وحسب موقع "والا" العبري، دعا مسؤولون أمنيون في الهند إلى مراقبة الحدود وطلبوا تفاصيل عن جميع المواطنين الإيرانيين الذين دخلوا الهند في الأسابيع الأخيرة. 

كما طلبوا من الفنادق في نيودلهي معلومات عن كل نزيل يحمل جواز سفر إيرانيا يقيم في فنادق المدينة.

وحدد محققو الشرطة الهندية الذين فحصوا الكاميرا الأمنية اثنين من المشتبه بهم نزلا من سيارة أجرة بالقرب من المنطقة التي زرعت فيها القنبلة، وتم استجواب سائق التاكسي ومجموعة من المشتبه بهم. 

وكشف التحقيق أن العبوة كانت في علبة مشروبات تحتوي على متفجرات وكريات معدنية.

وأفادت إذاعة "كان" بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يشارك في التحريات ويحقق من بين عدة أمور في ما إذا تورط عناصر من دول أخرى في التفجير.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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