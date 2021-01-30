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صحيفة: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت تجمعا سبق اقتحام الكابيتول

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صحيفة: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت تجمعا سبق اقتحام الكابيتول
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جولي جينكينز فانسيلي
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تبرعت وريثة سلسلة متاجر "بابليكس" بنحو 300 ألف دولار لتمويل تجمع سبق اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس هذا الشهر، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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وأوضحت الصحيفة أن مقدم البرامج اليميني المتطرف أليكس جونز سهل التمويل المقدم من جولي جينكينز فانسيلي، وهي من الممولين البارزين لحملة ترامب الانتخابية عام 2020.

وأضافت أن أموالها ساهمت بنصيب الأسد في تنظيم ذلك الحشد الذي بلغت تكلفته 500 ألف دولار في متنزه "إليبس" حيث تحدث ترامب وحث أنصاره على "القتال".

المصدر: رويترز

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