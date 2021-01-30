سفير إسرائيل في الهند: سفارتنا في نيودلهي تلقت تهديدات سابقا

أكد سفير إسرائيل في الهند لوكالة "فرانس برس" السبت، أن السفارة في نيودلهي كانت في حالة تأهب قصوى بسبب تلقيها "تهديدات"، حتى قبل انفجار القنبلة عند مقرها مؤخرا.

وقال السفير رون مالكا إنه لم يفاجأ بهجوم الجمعة الذي لم يسفر عن إصابات لكنه تسبب في تحطم زجاج ثلاث سيارات.

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وقال مالكا في مقابلة عبر الهاتف: "كان يمكن أن ينتهي هذا بشكل مختلف في ظروف أخرى لذلك كنا محظوظين"، مضيفا "نحن جاهزون دائما ورفعنا مستوى التأهب في الأيام الماضية بسبب بعض التهديدات"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن المحققين عثروا على مغلف داخله رسالة موجهة إلى السفير الإسرائيلي في الشارع.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن الرسالة وصفت الانفجار بأنه "مقدمة" وأشارت إلى الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أمريكية والعالم النووي محسن فخري زاده الذي قتل في هجوم تُتهم تل أبيب بالوقوف خلفه.

المصدر: أ ف ب