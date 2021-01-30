زيلينسكي: كنت غاضبا "بعض الشيء" من ترامب

كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه كان غاضبا "بعض الشيء" من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع برنامج "axios" على قناة HBO التلفزيونية الأمريكية، قال زيلينسكي إنه "كان غاضبا قليلا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وتم نشر مقطع فيديو من المقابلة على موقع "تويتر" ردا على سؤال المضيف: "أرى أنك غاضب من الرئيس ترامب. ربما قليلا؟"، فأجاب زيلينسكي: "ليس كثيرا".

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

وسيتم بث المقابلة في 31 يناير الحالي.

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المصدر: RT