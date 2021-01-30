 
مباشر

زيلينسكي: كنت غاضبا "بعض الشيء" من ترامب

أخبار العالم

زيلينسكي: كنت غاضبا
Reuters
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/po4u

كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه كان غاضبا "بعض الشيء" من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع برنامج "axios" على قناة HBO التلفزيونية الأمريكية، قال زيلينسكي إنه "كان غاضبا قليلا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وتم نشر مقطع فيديو من المقابلة على موقع  "تويتر" ردا على سؤال المضيف: "أرى أنك غاضب من الرئيس ترامب. ربما قليلا؟"، فأجاب زيلينسكي: "ليس كثيرا".

وسيتم بث المقابلة في 31 يناير الحالي.

إقرأ المزيد
رئيس أوكرانيا: توريدات لقاح كورونا مسألة جيوسياسية
رئيس أوكرانيا: توريدات لقاح كورونا مسألة جيوسياسية

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا