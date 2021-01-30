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أسرة الصحفي بيرل تعتزم الطعن في حكم الإفراج عن المدانين بقتله في باكستان

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أسرة الصحفي بيرل تعتزم الطعن في حكم الإفراج عن المدانين بقتله في باكستان
Reuters
الصحفي الأمريكي دانيال بيرل الذي قتل في باكستان
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تعتزم عائلة الصحفي الأمريكي دانيال بيرل الذي اختطف وقطع رأسه في باكستان عام 2001، استئناف قرار المحكمة العليا الباكستانية الإفراج عن المدانين الأربعة بقتله.

وكانت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا قد ألغت يوم الخميس إدانة المتهمين الأربعة بالقتل العمد، بمن فيهم زعيم الجماعة المولود في بريطانيا أحمد عمر سعيد شيخ.

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ولم تلغ المحكمة أحكام الخطف الصادرة ضد المتهمين، لكن صدرت أوامر بالإفراج عنهم حيث قضوا عقوبات بتهم الخطف.

وقال بيان صادر عن محامي الأسرة فيصل صديقي مساء السبت، إن أسرة بيرل "تعتزم تقديم التماس مراجعة ضد القرار غير القانوني والمجحف الذي أصدرته المحكمة العليا الباكستانية بالأغلبية".

وقدمت حكومة إقليم السند الباكستانية يوم الجمعة استئنافا إلى المحكمة العليا لمراجعة قرارها، وتم تحديد جلسة لهذا الاستئناف يوم الاثنين.

المصدر: رويترز

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