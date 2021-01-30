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زيلينسكي: التطعيم ضد كورونا في أوكرانيا سيكون مجانيا للمواطنين

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زيلينسكي: التطعيم ضد كورونا في أوكرانيا سيكون مجانيا للمواطنين
Reuters Valentyn Ogirenko
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن التطعيم ضد مرض "كوفيد-19" في أوكرانيا سيكون مجانيا لمواطنيها.

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وقال زيلينسكي أثناء لقاء أجراه مع وزير الصحة الاوكراني مكسيم ستيبانوف: "التطعيم ضد كوفيد-19 في أوكرانيا سيكون مجانيا. لست أدري كم سيكون سعر اللقاح في المستشفيات الخاصة، لكن هذه العملية الوقائية قد تغدو مكلفة بالنسبة لغالبية الأوكرانيين. لكن اللقاح ليس هو الذي يجب أن تستخدمه الدولة كوسيلة لكسب الأرباح".

مع ذلك فقد أكد الرئيس الأوكراني أنه يدعم تطوير التطعيم غير المجاني أيضا، تلبية لطلب المواطنين الأثرياء.

وكان زيلينسكي أعلن سابقا أن حملة التطعيم بلقاح طورته "شركة دولية مرموقة" ستنطلق في أوكرانيا في فبراير المقبل.

المصدر: RT

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