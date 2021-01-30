إيطاليا.. 421 وفاة و12715 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 421 وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت نزولا من 477 الجمعة، كما تراجعت الإصابات الجديدة من 13574 إلى 12715.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء 298010 فحوص للكشف عن كورونا أمس مقابل 268750 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في إيطاليا حاليا 88279 منذ فبراير الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسادسة على مستوى العالم، كما سجلت 2.542 مليون إصابة حتى الآن.

المصدر: رويترز