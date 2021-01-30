باكستان تحصل على 17 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

قال مسؤول صحي حكومي في باكستان اليوم السبت إن الحكومة حصلت على 17 مليون جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 في إطار مبادرة "كوفاكس" لتوزيع اللقاح على الدول الفقيرة.

وأضاف فيصل سلطان مساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون الخدمات الصحية على "تويتر" أن نحو 6 ملايين جرعة ستصل في الربع الأول من 2021 والباقي بحلول منتصف العام.

وكانت وسائل إعلام باكستانية محلية قد أفادت نقلا عن مصدر مسؤول بأن الحكومة الباكستانية سمحت بالاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي ومنحت موافقة لشركة أدوية محلية لاستيراد وتوزيع هذا اللقاح.

وبحسب صحيفة "DAWN"، أشار المسؤول الباكستاني إلى أن اللقاح الروسي هو ثالث عقار تمت الموافقة عليه للاستخدام في البلاد.

وأكد المسؤول أيضا أن شركة الأدوية المحلية AGP ستكون المستورد والموزع الوحيد للقاح الروسي.

وتزايدت مؤخرا وتيرة اعتراف الدول باللقاح الروسي الأول في مختلف قارات العالم.

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر: رويترز