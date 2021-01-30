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ألمانيا.. صاحب منزل يدمره على رأس المستأجر

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ألمانيا.. صاحب منزل يدمره على رأس المستأجر
Reuters Thilo Schmuelgen
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أقدم مالك منزل في بلدة جيرولشتاينر الألمانية على هدم جزء من منزله بالحفارة فيما كان المستأجر لا يزال بداخله وكاد أن يتسبب بمقتله.

وحتى الآن لا تزال ملابسات الحادث غير معروفة، لكن المنزل لم يعد صالحا للعيش ويعتقد أنه أصبح عرضة للانهيار في أي لحظة.

ونقل موقع "دويتشيه فيليه" عن الشرطة المحلية قولها إن المستأجر كان في المنزل وقت وقوع الحادث، لكنه نجا ولم يتعرض للأذى.

من جهتها نشرت الشرطة صورة للمنزل تظهر أحد جدرانه الخارجية وقد تهدم جزئيا مع ثغرة كبيرة في السقف، معلنة عن إطلاقها تحقيقا في الحادث.

المصدر: وكالات

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