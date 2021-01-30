بلغاريا.. شبكة تستخدم جواز سفر باسم "رامبو" للترويج لمهاراتها في التزوير (صورة)

أعلنت بلغاريا يوم الجمعة تفكيك شبكة تزوير كبيرة كان أفرادها يستعينون بجواز سفر منسوب زورا إلى الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون لإقناع الزبائن بمهاراتهم في هذه العمليات الإجرامية.

ويبين جواز السفر البلغاري المزور الذي عرضته النيابة العامة البلغارية، النجم الأمريكي عاقدا حاجبيه وفاتحا فمه، في صورة لا تراعي الشروط المحددة أوروبيا وعالميا للصور المستخدمة في الوثائق الثبوتية.

ووجهت الجمعة اتهامات لأربعة أشخاص بالمشاركة في عمليات التزوير في إطار مجموعة إجرامية منظمة، وإلى اثنين آخرين بتهمة التواطؤ، وفق بيان للنيابة العامة.

وأجرت الشرطة البلغارية تحقيقا بالتعاون مع هيئة "يوروبول" الأوروبية ووكالة الخدمة السرية الأمريكية المكلفة مكافحة تزوير العملات بجانب مهمتها الأساسية في حماية الشخصيات.

ويحظى سيلفستر ستالون بشعبية كبيرة في بلغاريا حيث شارك في تصوير أفلام عدة في البلاد خصوصا "ذي إكسبندبلز" إضافة إلى أحد أجزاء "رامبو".

وكانت السلطات داهمت مطبعة في 2018 خلال طباعة أوراق نقدية مزورة داخل مرآب تحت الأرض في منطقة ساني بيتش الساحلية على البحر الأسود.

وصادرت الشرطة حينها مستندات مزورة تشمل بطاقات هوية ورخص قيادة وأوراقا نقدية من فئة 100 يورو و50 دولارا، بقيمة 681500 يورو و340750 دولارا.

Between a Rocky and a hard face: Bulgarian counterfeit gang used awful fake Sylvester Stallone passport to advertise their services https://t.co/4U7essXmO9pic.twitter.com/LOFLFZbpiN — NowMyNews (@NowMyNews) January 30, 2021

المصدر: أ ف ب